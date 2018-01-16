Новый кроссовер Porsche Cayenne в России будет доступен от 4 999 000 рублей

Porsche Cayenne новой генерации был представлен в сентябре 2017 года во Франкфурте. Новый кроссовер доработан полноуправляемым шасси, благодаря чему автомобиль стал манёвреннее на высоких скоростях.Базовая модификация Porsche Cayenne оснащена двигателем с турбонаддувом ёмкостью 3,0 литра мощностью 340 лошадиных сил. Работает силовая установка на пару с 8-диапазонным «автоматом». До первой «сотки» кроссовер разгоняется за 6,2 секунды, развивая максимальную скорость до 245 км/час.Также на россиянам будет предложена спортивная модификация Porsche Cayenne S, по цене от 6 521 000 рублей. Спортивная версия оснащена мотором V6 с двумя турбинами объёмом 2,9 литра производительностью 440 лошадиных сил. С таким агрегатом до 100 км/час кроссовер набирает разгон за 5,2 секунды, развивая максимум 265 км.