В Microsoft отключили бесплатную возможность перехода на Windows 10
Специалисты компании Microsoft закрыли доступ к бесплатному переходу с Windows 8.1 на версию Windows 10. По словам представителей американской компании Windows 8.1 уже можно считать старой, поэтому программисты будут выпускать для нее только обновления системы безопасности.
Таким образом, на сегодняшний день уже отсутствует возможность бесплатно обновить систему до 10-й версии американской программной платформы. В компании Microsoft утверждают, что стоимость начальной версии операционной системы Windows 10 Home составит примерно 8 тысяч рублей. Более продвинутая разработка обойдется желающему почти в 14 тысяч рублей.
Напомним, что бесплатная возможность перехода на новую десятую версию операционной системы Microsoft предоставлялась до конца прошлого года, хотя потом доступ был продлен еще на 16 дней.
Таким образом, на сегодняшний день уже отсутствует возможность бесплатно обновить систему до 10-й версии американской программной платформы. В компании Microsoft утверждают, что стоимость начальной версии операционной системы Windows 10 Home составит примерно 8 тысяч рублей. Более продвинутая разработка обойдется желающему почти в 14 тысяч рублей.
Напомним, что бесплатная возможность перехода на новую десятую версию операционной системы Microsoft предоставлялась до конца прошлого года, хотя потом доступ был продлен еще на 16 дней.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:40