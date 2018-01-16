В Microsoft отключили бесплатную возможность перехода на Windows 10

Таким образом, на сегодняшний день уже отсутствует возможность бесплатно обновить систему до 10-й версии американской программной платформы. В компании Microsoft утверждают, что стоимость начальной версии операционной системы Windows 10 Home составит примерно 8 тысяч рублей. Более продвинутая разработка обойдется желающему почти в 14 тысяч рублей.Напомним, что бесплатная возможность перехода на новую десятую версию операционной системы Microsoft предоставлялась до конца прошлого года, хотя потом доступ был продлен еще на 16 дней.