В Сети появились снимки Moto E5
В сети Интернет появился рендер нового смартфона от Motorola Moto E5. Так на изображении можно заметить, что телефон оснащен сканером отпечатков пальцев, который расположен на задней крышке устройства.
Помимо дактилоскопического сканера стоит также отметить наличие металлического корпуса и фронтальную камеру, оснащенную светодиодной вспышкой. Диагональ дисплея составит 5 дюймов, при этом соотношение его сторон 18:9. Таким образом, устройство будет практически безрамочным.
Новинку Moto E5 в компании Motorola еще официально не представляли, но это не помешало ресурсу MySmartPrice опубликовать снимок будущего девайса.
По мнению некоторых специалистов, телефон может получить модемы Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Помимо этого устройство может оказаться способным поддерживать работу двух карт стандарта SIM.
Официальная премьера смартфона назначена на 3 апреля. Цена мобильного девайса должна составить примерно 150 долларов.
Помимо дактилоскопического сканера стоит также отметить наличие металлического корпуса и фронтальную камеру, оснащенную светодиодной вспышкой. Диагональ дисплея составит 5 дюймов, при этом соотношение его сторон 18:9. Таким образом, устройство будет практически безрамочным.
Новинку Moto E5 в компании Motorola еще официально не представляли, но это не помешало ресурсу MySmartPrice опубликовать снимок будущего девайса.
По мнению некоторых специалистов, телефон может получить модемы Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Помимо этого устройство может оказаться способным поддерживать работу двух карт стандарта SIM.
Официальная премьера смартфона назначена на 3 апреля. Цена мобильного девайса должна составить примерно 150 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:30