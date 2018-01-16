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В Сети появились снимки Moto E5
В сети Интернет появился рендер нового смартфона от Motorola Moto E5. Так на изображении можно заметить, что телефон оснащен сканером отпечатков пальцев, который расположен на задней крышке устройства.

В Сети появились снимки Moto E5


Помимо дактилоскопического сканера стоит также отметить наличие металлического корпуса и фронтальную камеру, оснащенную светодиодной вспышкой. Диагональ дисплея составит 5 дюймов, при этом соотношение его сторон 18:9. Таким образом, устройство будет практически безрамочным.

Новинку Moto E5 в компании Motorola еще официально не представляли, но это не помешало ресурсу MySmartPrice опубликовать снимок будущего девайса.

По мнению некоторых специалистов, телефон может получить модемы Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Помимо этого устройство может оказаться способным поддерживать работу двух карт стандарта SIM.

Официальная премьера смартфона назначена на 3 апреля. Цена мобильного девайса должна составить примерно 150 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:30
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