Ученые обнаружили остатки уничтоженных галактик

Стоит отметить, что исследование проводилось в рамках проекта Dark Energy Survey, который действителен уже несколько лет. С помощью данной программы исследований ученые собираются изучить темную материю. Специалисты подозревают ее в том, что она способствует расширению Вселенной.Главным инструментом для получения снимков является телескоп с камерой DECam. Вся аппаратура расположена на территории обсерватории CTIO в Чили. Таким образом, в течение всей работы над проектом аппарат сделал около 40 тысяч фотографий и «покрыл» 1/8 часть земного небосвода. Астрономы уже убедились в том, что Dark Energy Survey может предоставлять информацию не только о темной материи, но и о других явлениях космоса.