Ученые обнаружили остатки уничтоженных галактик
Группа международных исследователей собрала данные после съемки крупных участков небосвода, которые свидетельствуют о находке мелких мертвых галактик, уничтоженных гравитационным полем Млечного Пути. Это стало понятно после того как на сделанных снимках астрономы зафиксировали звездные потоки по краям нашей галактики.
Стоит отметить, что исследование проводилось в рамках проекта Dark Energy Survey, который действителен уже несколько лет. С помощью данной программы исследований ученые собираются изучить темную материю. Специалисты подозревают ее в том, что она способствует расширению Вселенной.
Главным инструментом для получения снимков является телескоп с камерой DECam. Вся аппаратура расположена на территории обсерватории CTIO в Чили. Таким образом, в течение всей работы над проектом аппарат сделал около 40 тысяч фотографий и «покрыл» 1/8 часть земного небосвода. Астрономы уже убедились в том, что Dark Energy Survey может предоставлять информацию не только о темной материи, но и о других явлениях космоса.
Стоит отметить, что исследование проводилось в рамках проекта Dark Energy Survey, который действителен уже несколько лет. С помощью данной программы исследований ученые собираются изучить темную материю. Специалисты подозревают ее в том, что она способствует расширению Вселенной.
Главным инструментом для получения снимков является телескоп с камерой DECam. Вся аппаратура расположена на территории обсерватории CTIO в Чили. Таким образом, в течение всей работы над проектом аппарат сделал около 40 тысяч фотографий и «покрыл» 1/8 часть земного небосвода. Астрономы уже убедились в том, что Dark Energy Survey может предоставлять информацию не только о темной материи, но и о других явлениях космоса.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:20