Транскраниальную магнитную стимуляцию начнут применять для лечения депрессии
В Дублине с января текущего года начинает функционировать компания Smart TMS, использующая в лечении депрессии метод магнитной транскраниальной стимуляции. Данная компания функционирует уже в Великобритании.
Новаторский метод, который позволяет воздействовать на определённые области мозга с помощью магнитной стимуляции, показывает довольно хорошие результаты в случае лечения тяжелых случаев депрессии. Данный метод является безболезненным. Он не вызывает судорог, а также прочих неудобств.
Учёные отмечают, что магнитная транскраниальная стимуляция хорошо помогает пациентам, страдающим депрессией, плохо реагирующим на лечение с применением традиционных лекарств. Метод такого рода не является общедоступным. При этом регулярные процедуры на протяжении 4-5 недель демонстрируют хорошие результаты. Данный курс стоит довольно дорого, поэтому такое лечение могут себе позволить больше обеспеченные люди.
Новаторский метод, который позволяет воздействовать на определённые области мозга с помощью магнитной стимуляции, показывает довольно хорошие результаты в случае лечения тяжелых случаев депрессии. Данный метод является безболезненным. Он не вызывает судорог, а также прочих неудобств.
Учёные отмечают, что магнитная транскраниальная стимуляция хорошо помогает пациентам, страдающим депрессией, плохо реагирующим на лечение с применением традиционных лекарств. Метод такого рода не является общедоступным. При этом регулярные процедуры на протяжении 4-5 недель демонстрируют хорошие результаты. Данный курс стоит довольно дорого, поэтому такое лечение могут себе позволить больше обеспеченные люди.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 19:10