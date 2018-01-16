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Транскраниальную магнитную стимуляцию начнут применять для лечения депрессии
В Дублине с января текущего года начинает функционировать компания Smart TMS, использующая в лечении депрессии метод магнитной транскраниальной стимуляции. Данная компания функционирует уже в Великобритании.

Транскраниальную магнитную стимуляцию начнут применять для лечения депрессии

Новаторский метод, который позволяет воздействовать на определённые области мозга с помощью магнитной стимуляции, показывает довольно хорошие результаты в случае лечения тяжелых случаев депрессии. Данный метод является безболезненным. Он не вызывает судорог, а также прочих неудобств.

Учёные отмечают, что магнитная транскраниальная стимуляция хорошо помогает пациентам, страдающим депрессией, плохо реагирующим на лечение с применением традиционных лекарств. Метод такого рода не является общедоступным. При этом регулярные процедуры на протяжении 4-5 недель демонстрируют хорошие результаты. Данный курс стоит довольно дорого, поэтому такое лечение могут себе позволить больше обеспеченные люди.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 19:10
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