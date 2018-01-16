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Росавиация предписала 4 компаниям сократить чартерную программу
Росавиация направила 4 крупнейшим отечественным чартерным авиакомпаниям телеграммы, с требованием сокращения программы чартерных полетов в период 10 – 31 января.

Росавиация предписала 4 компаниям сократить чартерную программу


Письма Росавиации авиакомпании Royal Flight, Pegas Fly, Nordwind, Azur Air получили 29 декабря. Ведомство от компании Royal Flight потребовало сократить программу на 20%, а от остальных на 30%. В телеграмме значиться, что рабочей группой ведомства были выявлены несоответствия программ перевозчиков резерву авиалайнеров, требуемых для вывоза пассажиров при поломках основного парка. Росавиация 12 января напомнила авиакомпаниям про свои требования, предупредив, что с 21 января начнётся частичная выдача разрешений на заявленные полеты, самостоятельно сократив, таким образом, программы.

В конце декабря поступило сообщение, что Росавиация сократила международные новогодние чартерные программы. Корректировки затронули 6 авиакомпаний на 20–30%
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Добавил: tantan61 Вчера, 16:08
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