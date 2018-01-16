Швеция не доставила свои спутники для запуска с Восточного
Стало известно, что Швеция не привезла на космодром Восточный свои спутники, чтобы «Роскосмос» произвел их запуск в космос с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Таким образом, договор, который был ранее подписан между шведами и россиянами уже остается недействительным.
Тем не менее, ракета «Союз-2.1а» будет загружена другими аппаратами, поскольку помимо шведских спутников под обтекателем этого носителя должны были разместить еще два российских спутника и около десятка иностранных. Здесь стоит отметить устройства «Канопус-В», немецкие спутники Star-one и S-NET, а также американские аппараты LEMUR. Касательно количества шведской аппаратуры информации не поступало.
По словам сотрудников «Роскосмос» шведская сторона не смогла доставить свои спутники в срок, поэтому здесь виноваты только они. Возможно, что их запуск будет осуществляться уже в рамках следующей миссии по запуску ракеты «Союз-2.1а».
Тем не менее, ракета «Союз-2.1а» будет загружена другими аппаратами, поскольку помимо шведских спутников под обтекателем этого носителя должны были разместить еще два российских спутника и около десятка иностранных. Здесь стоит отметить устройства «Канопус-В», немецкие спутники Star-one и S-NET, а также американские аппараты LEMUR. Касательно количества шведской аппаратуры информации не поступало.
По словам сотрудников «Роскосмос» шведская сторона не смогла доставить свои спутники в срок, поэтому здесь виноваты только они. Возможно, что их запуск будет осуществляться уже в рамках следующей миссии по запуску ракеты «Союз-2.1а».
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:00