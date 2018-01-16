В Минздраве готовят закон о формировании здорового образа жизни граждан
Представители Минздрава РФ проводят подготовку нового законопроекта, который коснется уровня здоровья населения. Так специалисты собираются сформировать здоровый образ жизни россиян, а также проводить профилактические мероприятия для контроля инфекционных болезней.
Нюансы по законопроекту в Минздраве согласовывают вместе с работниками ФАС и Минэкономики РФ. Отмечается, что закон повлияет на стоимость подслащенных напитков или на продукты с высоким содержанием солей. В целом отмечается, что проектом предусмотрено классификацию продуктов питания на полезные и вредные. Интересно, что многие компании по производству продовольственных товаров были категорически против такого решения.
Сотрудники Минздрава также предлагают поменять принцип приготовления некоторых продуктов, чтобы в их составе стало меньше сахара, жира и соли.
Закон может вступить в силу уже 22 января, но пока что у ФАС есть некоторые претензии по этому проекту.
Нюансы по законопроекту в Минздраве согласовывают вместе с работниками ФАС и Минэкономики РФ. Отмечается, что закон повлияет на стоимость подслащенных напитков или на продукты с высоким содержанием солей. В целом отмечается, что проектом предусмотрено классификацию продуктов питания на полезные и вредные. Интересно, что многие компании по производству продовольственных товаров были категорически против такого решения.
Сотрудники Минздрава также предлагают поменять принцип приготовления некоторых продуктов, чтобы в их составе стало меньше сахара, жира и соли.
Закон может вступить в силу уже 22 января, но пока что у ФАС есть некоторые претензии по этому проекту.
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Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:00