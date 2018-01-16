В Минздраве готовят закон о формировании здорового образа жизни граждан

Нюансы по законопроекту в Минздраве согласовывают вместе с работниками ФАС и Минэкономики РФ. Отмечается, что закон повлияет на стоимость подслащенных напитков или на продукты с высоким содержанием солей. В целом отмечается, что проектом предусмотрено классификацию продуктов питания на полезные и вредные. Интересно, что многие компании по производству продовольственных товаров были категорически против такого решения.Сотрудники Минздрава также предлагают поменять принцип приготовления некоторых продуктов, чтобы в их составе стало меньше сахара, жира и соли.Закон может вступить в силу уже 22 января, но пока что у ФАС есть некоторые претензии по этому проекту.