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Lego и Tencent планируют создание безопасной онлайн-среды
Известный производитель детских игрушек Lego, планирует сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Tencent. Партнеры уже договорились в перспективе создать совместный проект, связанный с безопасной цифровой средой для детей и наполненный набором адаптированного контента. Информация из сообщений от Lego.

Область сотрудничества планируется на долгий период, в который входит организация детского раздела Lego, в рамках известной видеоплатформы Tencent. Так же будет налажен запуск разработки под брендом Lego лицензированных игр.
Lego и Tencent планируют создание безопасной онлайн-среды


Помимо всего прочего, компаниями готовится создание онлайн - системы Lego Boost, в особенности которой включена возможность для детей самостоятельного писания программ и «оживления» своих конструкторов Lego. Также в планах компаний совместное развитие безопасной социальной сети для детей - Lego Life в Китае.

Вице-президентом Tencent Games, Анной Гао обращается внимание на тенденции, согласно которым большая часть пользователей интернета становятся более юной. Соответственно Lego и Tecent могут вполне успешно найти применение «технологическим и инновационным средствам при создании здоровой онлайн - среды для детей».
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:50
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