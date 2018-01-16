Lego и Tencent планируют создание безопасной онлайн-среды

Область сотрудничества планируется на долгий период, в который входит организация детского раздела Lego, в рамках известной видеоплатформы Tencent. Так же будет налажен запуск разработки под брендом Lego лицензированных игр.Помимо всего прочего, компаниями готовится создание онлайн - системы Lego Boost, в особенности которой включена возможность для детей самостоятельного писания программ и «оживления» своих конструкторов Lego. Также в планах компаний совместное развитие безопасной социальной сети для детей - Lego Life в Китае.Вице-президентом Tencent Games, Анной Гао обращается внимание на тенденции, согласно которым большая часть пользователей интернета становятся более юной. Соответственно Lego и Tecent могут вполне успешно найти применение «технологическим и инновационным средствам при создании здоровой онлайн - среды для детей».