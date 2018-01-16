Японцы разрабатывают план спасения из Южной Кореи в случае атаки КНДР

Сообщается, что этот план эвакуации является вторым после выезда из страны через аэропорт Сеула. Если аэропорт не будет функционировать вследствие военного положения, то всех людей станут вывозить в Пусан, а оттуда на морских суднах на территорию острова Цусима. С Цусимы американских и японских граждан отправят на Кюсю.По данным издания Иомиури, на остров Цусима были направлены представители специальной делегации, которые должны проверить всю необходимую инфраструктуру территории и количество воды и пищи. План эвакуации уже составляют специалисты.