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Японцы разрабатывают план спасения из Южной Кореи в случае атаки КНДР
Власти Японии решили составить план эвакуации своих и американских граждан в случае военной агрессии со стороны КНДР. Таким образом, спасение людей планируется проводить через море на остров Цусима.

Японцы разрабатывают план спасения из Южной Кореи в случае атаки КНДР


Сообщается, что этот план эвакуации является вторым после выезда из страны через аэропорт Сеула. Если аэропорт не будет функционировать вследствие военного положения, то всех людей станут вывозить в Пусан, а оттуда на морских суднах на территорию острова Цусима. С Цусимы американских и японских граждан отправят на Кюсю.

По данным издания Иомиури, на остров Цусима были направлены представители специальной делегации, которые должны проверить всю необходимую инфраструктуру территории и количество воды и пищи. План эвакуации уже составляют специалисты.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:40
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