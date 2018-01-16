Японцы разрабатывают план спасения из Южной Кореи в случае атаки КНДР
Власти Японии решили составить план эвакуации своих и американских граждан в случае военной агрессии со стороны КНДР. Таким образом, спасение людей планируется проводить через море на остров Цусима.
Сообщается, что этот план эвакуации является вторым после выезда из страны через аэропорт Сеула. Если аэропорт не будет функционировать вследствие военного положения, то всех людей станут вывозить в Пусан, а оттуда на морских суднах на территорию острова Цусима. С Цусимы американских и японских граждан отправят на Кюсю.
По данным издания Иомиури, на остров Цусима были направлены представители специальной делегации, которые должны проверить всю необходимую инфраструктуру территории и количество воды и пищи. План эвакуации уже составляют специалисты.
Сообщается, что этот план эвакуации является вторым после выезда из страны через аэропорт Сеула. Если аэропорт не будет функционировать вследствие военного положения, то всех людей станут вывозить в Пусан, а оттуда на морских суднах на территорию острова Цусима. С Цусимы американских и японских граждан отправят на Кюсю.
По данным издания Иомиури, на остров Цусима были направлены представители специальной делегации, которые должны проверить всю необходимую инфраструктуру территории и количество воды и пищи. План эвакуации уже составляют специалисты.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:40