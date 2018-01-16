Швейцарский часовщик: «Умные» часы не заменят механические модели
Креативный руководитель часовой корпорации IWC Shaffhausen (Швейцария) Кристиан Кнооп уверен, что "умные" часы не заменят механические аналоги. Современные гаджеты часто разочаровывают своих пользователей.
Кнооп убежден, что смарт-часы остаются всего лишь мимолетными гаджетами, которые никогда не станут коллекционировать, как это происходит с механическими часами. Только качественные часовые механизмы передаются по наследству, а высокотехнологичные аппараты быстро сменяют друг друга, когда о старой модели быстро забывают, увлекаясь новыми веяниями, передает слова эксперта портал "Ленты.ру".
IWC Shaffhausen в будущем планирует увеличить ассортиментную линейку, расширив ее часами из стали, что должно привлечь молодых покупателей. Корпорация в рамках последней часовой выставки уже продемонстрировала 27 своих свежих моделей.
Кнооп убежден, что смарт-часы остаются всего лишь мимолетными гаджетами, которые никогда не станут коллекционировать, как это происходит с механическими часами. Только качественные часовые механизмы передаются по наследству, а высокотехнологичные аппараты быстро сменяют друг друга, когда о старой модели быстро забывают, увлекаясь новыми веяниями, передает слова эксперта портал "Ленты.ру".
IWC Shaffhausen в будущем планирует увеличить ассортиментную линейку, расширив ее часами из стали, что должно привлечь молодых покупателей. Корпорация в рамках последней часовой выставки уже продемонстрировала 27 своих свежих моделей.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 18:30