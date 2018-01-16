АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Швейцарский часовщик: «Умные» часы не заменят механические модели
Креативный руководитель часовой корпорации IWC Shaffhausen (Швейцария) Кристиан Кнооп уверен, что "умные" часы не заменят механические аналоги. Современные гаджеты часто разочаровывают своих пользователей.

Швейцарский часовщик: «Умные» часы не заменят механические модели


Кнооп убежден, что смарт-часы остаются всего лишь мимолетными гаджетами, которые никогда не станут коллекционировать, как это происходит с механическими часами. Только качественные часовые механизмы передаются по наследству, а высокотехнологичные аппараты быстро сменяют друг друга, когда о старой модели быстро забывают, увлекаясь новыми веяниями, передает слова эксперта портал "Ленты.ру".

IWC Shaffhausen в будущем планирует увеличить ассортиментную линейку, расширив ее часами из стали, что должно привлечь молодых покупателей. Корпорация в рамках последней часовой выставки уже продемонстрировала 27 своих свежих моделей.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 18:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три станции метро признаны памятниками архитектуры
Ученые: Земляне отправляют в космос неправильные
Ученые впервые воссоздали ДНК человека, умершего
Новый процесс может сократить энергетические
Искусственный интеллект сможет выражать эмоции
В Сети обнаружили данные о новом процессоре Intel
Просмотреть все новости