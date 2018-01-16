Швейцарский часовщик: «Умные» часы не заменят механические модели

Кнооп убежден, что смарт-часы остаются всего лишь мимолетными гаджетами, которые никогда не станут коллекционировать, как это происходит с механическими часами. Только качественные часовые механизмы передаются по наследству, а высокотехнологичные аппараты быстро сменяют друг друга, когда о старой модели быстро забывают, увлекаясь новыми веяниями, передает слова эксперта портал "Ленты.ру".IWC Shaffhausen в будущем планирует увеличить ассортиментную линейку, расширив ее часами из стали, что должно привлечь молодых покупателей. Корпорация в рамках последней часовой выставки уже продемонстрировала 27 своих свежих моделей.