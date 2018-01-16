Новый кроссовер Audi Q3 запечатлён на зимних тестах

Немецкие производители позиционируют Audi Q3 как кроссовер начального уровня, в связи с этим новинка получила более габаритный кузов, а это значит, что автомобиль получит более просторный салон. Также увеличится багажный отсек, что сделает машину более практичной.Судя по свежим шпионским фотографиям, автомобиль Audi Q3 проходит тесты в серийном кузове. Передняя оптика новинки полностью светодиодная, по дизайну она имеет сходства с фарами Volkswagen Tiguan.В салоне Audi Q3 установлена полностью цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с большим тачскрином. Кроссовер построен на производственной платформе MQB, в моторную гамму автомобиля войдёт широкий выбор силовых агрегатов, в том числе и гибридные установки.Официальная презентация автомобиля Audi Q3 ожидается в конце 2018 года. Серийное производство новинки планируют наладить в Венгрии на заводе Volkswagen.