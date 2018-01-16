На "Евровидении-2018" Киркоров будет продюсировать Молдову

Киркоров, комментируя событие в своем аккаунте Instagram, напомнил, что впервые увидел молодые таланты еще на сочинском конкурсе "Новая волна", где его впечатлили сильные голоса участников группы "DoReDoS". Данное качество достаточно редко встречается среди начинающих исполнителей.Продюсер считает, что должен помочь коллективу раскрыть себя, как когда-то примадонна российской эстрады Алла Пугачева помогла ему выйти на большую сцену. Ранее Киркоров продвигал Диму Колдуна из Белоруссии, украинскую исполнительницу Ани Лорак и россиянина Сергея Лазарева.