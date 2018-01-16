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В Бурятии автобус с журналистами оказался в центре ДТП
Автобус с журналистами, направлявшийся в Заиграевский район Бурятии, оказался в центре ДТП на трассе. О происшествии стало известно из сообщения пресс-службы республиканского МВД.

В Бурятии автобус с журналистами оказался в центре ДТП


Собеседница агентства отметила, что в 11: 15 (6: 15 мск) водитель микроавтобуса марки «Форд Транзит» с управлением не справился, в следствие чего оказался в кювете. Из присутствовавших десяти пассажиров пострадали три человека. Работники СМИ доставлены в ближайшее медицинское учреждение с ушибами. Как стало известно, более серьезных травм нет.

В правительстве Бурятии СМИ сообщили, что после инцидента журналисты, кроме трех пострадавших, которые доставлены в медучреждение, продолжили свою рабочую поездку.
Происшествия
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 13:08
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