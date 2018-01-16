В Бурятии автобус с журналистами оказался в центре ДТП

Собеседница агентства отметила, что в 11: 15 (6: 15 мск) водитель микроавтобуса марки «Форд Транзит» с управлением не справился, в следствие чего оказался в кювете. Из присутствовавших десяти пассажиров пострадали три человека. Работники СМИ доставлены в ближайшее медицинское учреждение с ушибами. Как стало известно, более серьезных травм нет.В правительстве Бурятии СМИ сообщили, что после инцидента журналисты, кроме трех пострадавших, которые доставлены в медучреждение, продолжили свою рабочую поездку.