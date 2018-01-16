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Сотрудники Twitter получают деньги за чтение сообщений пользователей
Как заявляет организация Project Veritas, подтверждается информация получения сотрудникам Twitter оплаты, за периодический просмотр сообщений пользователей сервиса, личного характера.

Как говорится в материале, данные случаи раскрыты Клеей Хейнсон, посредством скрытой камеры, специалистом в области сетевой безопасности Twitter. Как говорится в сообщениях, есть заранее определенные, специальные коды доступа, позволяющие получить доступ к личным сообщениям любого пользователя. Используя такую возможность просмотра, несколько сотен действующих сотрудников получают деньги за подобную активность. Причем удаление переписки не помогает, так как вся история уже сохранена на серверах, следуют пояснения от сотрудников компании. Такая слежка преследует цель создания профилей пользователей для возможностей будущих рекламодателей.
Сотрудники Twitter получают деньги за чтение сообщений пользователей


Ранее, от Project Veritas уже поступали сообщения, что сотрудниками Twitter может применяться особый метод цензуры, против нежелательных пользователей. Его еще называют - теневой бан. Смысл заключен в установке невидимости, для аккаунта с неугодным для компании контентом, для всех пользователей, кроме автора.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:50
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