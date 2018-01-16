Певице Заре предсказали рождение дочки

Для популярной исполнительницы Зары наступивший 2018 год никаких расстройств не принесет, так же как и существенных перемен в жизни. По заверению ясновидящей Марианны Абравитовой девушка сможет настолько целесообразно распланировать свое личное время, что сможет успеть уделить время как своей рабочей жизни, так и семейной.На особые взлеты и падения в плане достижений надеяться не нужно, но у исполнительницы, как и прежде, сохранится постоянный круг поклонников, все будет проходить без изъянов и происшествий.Для певицы, как и прежде главным смыслом ее жизни будет домашний очаг, которому будет уделено все свободное от работы время, девушка спокойно сможет заниматься развитием деток и больше времени проводить с супругом. Согласно словам таролога Абравитовой у Зары имеется замечательная активность женского поля, поэтому возможно, что под конец наступившего года певица забеременеет и подарит супругу дочку, а двум сыночкам сестричку, о которой они давно мечтают. Личная жизнь у певицы с супругом будет без изменений, и они по-прежнему будут вместе.