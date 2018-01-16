АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Певице Заре предсказали рождение дочки
Ясновидящая и таролог Марианна Абравитова сообщила, что ожидает популярную исполнительницу в этом году. По ее мнению, наступивший год для певицы будет устойчивым и пролетит без больших переживаний.

Певице Заре предсказали рождение дочки


Для популярной исполнительницы Зары наступивший 2018 год никаких расстройств не принесет, так же как и существенных перемен в жизни. По заверению ясновидящей Марианны Абравитовой девушка сможет настолько целесообразно распланировать свое личное время, что сможет успеть уделить время как своей рабочей жизни, так и семейной.

На особые взлеты и падения в плане достижений надеяться не нужно, но у исполнительницы, как и прежде, сохранится постоянный круг поклонников, все будет проходить без изъянов и происшествий.

Для певицы, как и прежде главным смыслом ее жизни будет домашний очаг, которому будет уделено все свободное от работы время, девушка спокойно сможет заниматься развитием деток и больше времени проводить с супругом. Согласно словам таролога Абравитовой у Зары имеется замечательная активность женского поля, поэтому возможно, что под конец наступившего года певица забеременеет и подарит супругу дочку, а двум сыночкам сестричку, о которой они давно мечтают. Личная жизнь у певицы с супругом будет без изменений, и они по-прежнему будут вместе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 13:23
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три станции метро признаны памятниками архитектуры
Ученые: Земляне отправляют в космос неправильные
Ученые впервые воссоздали ДНК человека, умершего
Новый процесс может сократить энергетические
Искусственный интеллект сможет выражать эмоции
В Сети обнаружили данные о новом процессоре Intel
Просмотреть все новости