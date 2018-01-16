Новый кроссовер Nissan Xmotion оснащён 7 экранами и рыбкой-помощником

Nissan Xmotion оснащён тремя рядами сидений, 21-дюймовыми дисками, выдвигающимся багажником и задними фарами с рисунком похожим на резьбу по дереву японских мастеров. «Деревянная» тема продолжается и в интерьере концепта, данный материал применён в изготовлении центрального тоннеля, который выполнен в технике «Канава цуги». Согласно задумке конструкторов, этот тоннель должен напоминать мосты с пейзажов японских художников.Кроме того в салоне нового автомобиля установлено 7 дисплеев, один из них заменяет зеркало заднего вида, а также имеется мультимедийная система, которой можно управлять посредством жестов и голосовых команд. Запускается кроссовер после сканирования отпечатка пальца, затем на центральном экране появится виртуальная рыбка, которая поможет активировать режим автопилота, а также она настраивает электронику в соответствии с пожеланиями водителя.