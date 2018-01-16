Житель Великобритании порвал горло, пытаясь воздержаться от чихания

Мужчина пришел к врачам с жалобой на невозможность говорить и болевые ощущения в районе горла. Доктора провели диагностику пациента, убедившись, что при надавливании на область горла раздается странный треск. После проведения томографии врачи рассмотрели брешь в глотке мужчины, а также частичную концентрацию воздушных масс в области клетчатки.Оказалось, такую травму пациент получил, пытаясь остановить чихание. Около 7 дней мужчина принимал пищу через трубку, однако впоследствии его состояние стало улучшаться.