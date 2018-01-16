АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Житель Великобритании порвал горло, пытаясь воздержаться от чихания
Гражданин Великобритании прорвал глотку, пытаясь сдержать чихание. Курьезное происшествие зарегистрировали в больнице, информирует портал BMJ.

Житель Великобритании порвал горло, пытаясь воздержаться от чихания


Мужчина пришел к врачам с жалобой на невозможность говорить и болевые ощущения в районе горла. Доктора провели диагностику пациента, убедившись, что при надавливании на область горла раздается странный треск. После проведения томографии врачи рассмотрели брешь в глотке мужчины, а также частичную концентрацию воздушных масс в области клетчатки.

Оказалось, такую травму пациент получил, пытаясь остановить чихание. Около 7 дней мужчина принимал пищу через трубку, однако впоследствии его состояние стало улучшаться.
Происшествия
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 17:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три станции метро признаны памятниками архитектуры
Ученые: Земляне отправляют в космос неправильные
Ученые впервые воссоздали ДНК человека, умершего
Новый процесс может сократить энергетические
Искусственный интеллект сможет выражать эмоции
В Сети обнаружили данные о новом процессоре Intel
Просмотреть все новости