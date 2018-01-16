В США супруги держали в плену 13 детей, моря голодом

Ранним утром 14 января данного года в службу спасения позвонила 17-летняя девушка и рассказала о том, что убежала из дома, в котором ее родители держат насильно еще 12 родных детей. Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов увидели ужасающую картину.В сообщении о произошедшем уточняется, что некоторых детей нашли прикованными наручниками к кроватям, которые расположены в плохо освещенном, а также дурно пахнущем помещении.Особенно сотрудники экстренной службы были шокированы тем, что только пятеро детей являются не достигшими совершеннолетия, другие семеро из-за голодного истощения выглядят младше своих лет. Возраст «пленников» составляет от 2 до 29 лет. Детей накормили и отправили на обследование.В отношении задержанных супругов, 49-летней Луизы Анны Терпин и 57-летнего Дэвида Аллен Терпина проводится тщательное расследование.