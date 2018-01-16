АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Максим Топилин: Минтруд призвал губернаторов принять меры для повышения рождаемости
Для кардинального улучшения демографии в регионах, губернаторы обязаны предпринять все возможные экономические меры - считают чиновники из Минтруда. Для этого они обязаны ввести в своих регионах дополнительные меры по исправлению тревожной ситуации сокращения рождаемости.

Минтруда направило свои рекомендации губернаторам для повышения рождаемости в регионах. Теперь местные власти обязаны за 3 года увеличить плановые показатели повышения рождаемости, снизить смертность, улучшить цифры миграционного роста, привлекая специалистов для отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Это должно быть сделано в дополнение к существующим мерам на федеральном уровне. Среди мероприятий рекомендовано учредить допсубсидии для матерей, улучшить жилищные условия, создать "полусуточные" детсады, где дети смогли бы находиться под присмотром воспитателей не менее 12 часов.

Максим Топилин: Минтруд призвал губернаторов принять меры для повышения рождаемости
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 14:23
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три станции метро признаны памятниками архитектуры
Ученые: Земляне отправляют в космос неправильные
Ученые впервые воссоздали ДНК человека, умершего
Новый процесс может сократить энергетические
Искусственный интеллект сможет выражать эмоции
В Сети обнаружили данные о новом процессоре Intel
Просмотреть все новости