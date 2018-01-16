Максим Топилин: Минтруд призвал губернаторов принять меры для повышения рождаемости
Для кардинального улучшения демографии в регионах, губернаторы обязаны предпринять все возможные экономические меры - считают чиновники из Минтруда. Для этого они обязаны ввести в своих регионах дополнительные меры по исправлению тревожной ситуации сокращения рождаемости.
Минтруда направило свои рекомендации губернаторам для повышения рождаемости в регионах. Теперь местные власти обязаны за 3 года увеличить плановые показатели повышения рождаемости, снизить смертность, улучшить цифры миграционного роста, привлекая специалистов для отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Это должно быть сделано в дополнение к существующим мерам на федеральном уровне. Среди мероприятий рекомендовано учредить допсубсидии для матерей, улучшить жилищные условия, создать "полусуточные" детсады, где дети смогли бы находиться под присмотром воспитателей не менее 12 часов.
Минтруда направило свои рекомендации губернаторам для повышения рождаемости в регионах. Теперь местные власти обязаны за 3 года увеличить плановые показатели повышения рождаемости, снизить смертность, улучшить цифры миграционного роста, привлекая специалистов для отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Это должно быть сделано в дополнение к существующим мерам на федеральном уровне. Среди мероприятий рекомендовано учредить допсубсидии для матерей, улучшить жилищные условия, создать "полусуточные" детсады, где дети смогли бы находиться под присмотром воспитателей не менее 12 часов.
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Добавил: Valeriy Вчера, 14:23