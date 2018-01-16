Максим Топилин: Минтруд призвал губернаторов принять меры для повышения рождаемости

Минтруда направило свои рекомендации губернаторам для повышения рождаемости в регионах. Теперь местные власти обязаны за 3 года увеличить плановые показатели повышения рождаемости, снизить смертность, улучшить цифры миграционного роста, привлекая специалистов для отраслей промышленности и сельского хозяйства.Это должно быть сделано в дополнение к существующим мерам на федеральном уровне. Среди мероприятий рекомендовано учредить допсубсидии для матерей, улучшить жилищные условия, создать "полусуточные" детсады, где дети смогли бы находиться под присмотром воспитателей не менее 12 часов.