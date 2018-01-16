В Германии школьный автобус врезался в стену жилого дома

Местными СМИ передаётся, что вследствие данного дорожно-транспортного происшествия пострадало не менее двадцати учеников. Состояние троих человек медицинские специалисты характеризуют как тяжёлое. Стоит отметить, что данный инцидент случился в Эбербахе. В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются причины, которые привели к данному происшествию.Движение по ул. Одельвальдштрассе является полностью перекрытым. Пострадавших детей госпитализировали. Кроме скорой помощи на месте инцидента присутствовали пожарные машины. Касательно прочих подробностей случившегося немецкие СМИ на сегодняшний день не сообщают. Отсутствует также информация о состоянии водителя. Из опубликованных фотоснимков видно, что удар пришёлся непосредственно на кабину автобуса. Пожара при этом не было.