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В прошлом году объем перевозок по Севморпути вырос почти наполовину
Севморпуть из Европы в Юго-Восточную Азию позволяет на 200% сократить время доставки грузов до 2-х недель, по сравнению с маршрутами через Панамский или Суэцкий каналы. За прошлый год перевезено 11 млн тонн, а через 3 года перевезут морским транспортом уже 45 млн тонн.

Грузоперевозки по СМП по результатам прошлого года достигли 11 млн тонн. Об этом говорится в отчете Федерального агентства транспорта: морского и речного. Учитывая ввод современных судов с повышенным уровнем безопасности, при прохождении льдов на маршруте следования, грузопоток возрос почти наполовину.

Учитывая такую динамику роста, объем транспортных перевозок к 2020 году увеличится до 45 млн тонн, а к 2030 году - 72 млн тонн. По данным экспертов, в основном это будут перевозки энергоресурсов: нефти, угля, сжиженного природного газа. Кроме того, в связи с освоением новых месторождений в районах Крайнего Севера - увеличатся перевозки металлов.

В прошлом году объем перевозок по Севморпути вырос почти наполовину
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 14:08
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