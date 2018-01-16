В прошлом году объем перевозок по Севморпути вырос почти наполовину

Грузоперевозки по СМП по результатам прошлого года достигли 11 млн тонн. Об этом говорится в отчете Федерального агентства транспорта: морского и речного. Учитывая ввод современных судов с повышенным уровнем безопасности, при прохождении льдов на маршруте следования, грузопоток возрос почти наполовину.Учитывая такую динамику роста, объем транспортных перевозок к 2020 году увеличится до 45 млн тонн, а к 2030 году - 72 млн тонн. По данным экспертов, в основном это будут перевозки энергоресурсов: нефти, угля, сжиженного природного газа. Кроме того, в связи с освоением новых месторождений в районах Крайнего Севера - увеличатся перевозки металлов.