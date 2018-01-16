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В Сети появилось фото полуобнаженной Ким Кардашьян в постели
Американская теледива 37-летняя икона стиля Ким Кардашьян опубликовала фото в Сети с пожеланием спокойной ночи. На снимке модель изображена с растрепавшимися локонами и полуобнаженной в постели.

В Сети появилось фото полуобнаженной Ким Кардашьян в постели


Знаменитая теледива Ким Кардашьян никогда не испытывала смущения будучи обнаженной перед фотокамерами. Свежее фото модели также не стало исключением. Это уже второй снимок топлес всего за неделю. Предыдущее фото также не осталось без внимания пользователей, на нем пышнотелая звезда красуется голой, а из «одежды» на ее груди присутствует лишь бижутерия. Таким фотоснимком она пожелала поклонникам доброго утра.

Свежими кадрами теледива, на которых она нежится в постели белого цвета, будучи обнаженной, однако все же слегка прикрытой покрывалом, желает спокойной ночи всем своим поклонникам.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:10
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