Госдума предлагает повысить в 6 раз штрафы за отсутствие ОСАГО

По мнению парламентариев, существующие штрафы являются очень мягкими. Сергей Вострецов, являющийся членом комитета Госдумы по труду, соцполитике, делам ветеранов, предложил увеличить в 6 раз штрафы для владельцев авто за отсутствие ОСАГО. В случае принятия законопроекта, размер штрафа увеличится с 800 руб до 5 000 руб. По словам депутата, водителям выгодней оплатить штраф, чем покупать страховку за 6 000 руб. Ещё при оплате штрафа на протяжении 20 дней действует скидка в 50%.Вострецов отметил, что в данном случае у водителей возникает соблазн ездить на авто без страховки, пока не остановят сотрудники ГИБДД. При этом, если водитель авто без ОСАГО выступит виновником ДТП, тогда пострадавшая сторона по его страховке не сможет отремонтировать своё транспортное средство.