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Состояние кубитов удалось контролировать квантовым эффектом Зенона
Американскими учеными проведены эксперименты, с целью изучения возможностей применения к трасмонным кубитам квантового эффекта Зенона. Специалистам удалось доказать, что существует реальная возможность управления состоянием кубитов.

При изучении квантовой системы, ученым приходится постоянно взаимодействовать с ней. Но подобные контакты нарушают нормальное состояние подобной системы, меняя квантовое состояние после измерений.
Состояние кубитов удалось контролировать квантовым эффектом Зенона


Квантовым эффектом Зенона подтверждается, что возможно удержание квантовой системы, придерживаясь одинаковых и однообразных параметров. Причем совершает это человек, который ее и измеряет. Можно сказать, время длительности процессов измерения системы, равны поддержанию ее в режиме стабильного квантового состояния.

Американскими учеными предположено, что эффектом Зенона можно не просто задержать изменение системы, но и научиться управлению и контролю состояния системы. Исследователи сделали вывод, что подобный способ поможет улавливать и контролировать все допустимые ошибки, возможные кубитами квантовых компьютеров.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 16:50
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