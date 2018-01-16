Состояние кубитов удалось контролировать квантовым эффектом Зенона
Американскими учеными проведены эксперименты, с целью изучения возможностей применения к трасмонным кубитам квантового эффекта Зенона. Специалистам удалось доказать, что существует реальная возможность управления состоянием кубитов.
При изучении квантовой системы, ученым приходится постоянно взаимодействовать с ней. Но подобные контакты нарушают нормальное состояние подобной системы, меняя квантовое состояние после измерений.
Квантовым эффектом Зенона подтверждается, что возможно удержание квантовой системы, придерживаясь одинаковых и однообразных параметров. Причем совершает это человек, который ее и измеряет. Можно сказать, время длительности процессов измерения системы, равны поддержанию ее в режиме стабильного квантового состояния.
Американскими учеными предположено, что эффектом Зенона можно не просто задержать изменение системы, но и научиться управлению и контролю состояния системы. Исследователи сделали вывод, что подобный способ поможет улавливать и контролировать все допустимые ошибки, возможные кубитами квантовых компьютеров.
При изучении квантовой системы, ученым приходится постоянно взаимодействовать с ней. Но подобные контакты нарушают нормальное состояние подобной системы, меняя квантовое состояние после измерений.
Квантовым эффектом Зенона подтверждается, что возможно удержание квантовой системы, придерживаясь одинаковых и однообразных параметров. Причем совершает это человек, который ее и измеряет. Можно сказать, время длительности процессов измерения системы, равны поддержанию ее в режиме стабильного квантового состояния.
Американскими учеными предположено, что эффектом Зенона можно не просто задержать изменение системы, но и научиться управлению и контролю состояния системы. Исследователи сделали вывод, что подобный способ поможет улавливать и контролировать все допустимые ошибки, возможные кубитами квантовых компьютеров.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 16:50