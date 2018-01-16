Состояние кубитов удалось контролировать квантовым эффектом Зенона

При изучении квантовой системы, ученым приходится постоянно взаимодействовать с ней. Но подобные контакты нарушают нормальное состояние подобной системы, меняя квантовое состояние после измерений.Квантовым эффектом Зенона подтверждается, что возможно удержание квантовой системы, придерживаясь одинаковых и однообразных параметров. Причем совершает это человек, который ее и измеряет. Можно сказать, время длительности процессов измерения системы, равны поддержанию ее в режиме стабильного квантового состояния.Американскими учеными предположено, что эффектом Зенона можно не просто задержать изменение системы, но и научиться управлению и контролю состояния системы. Исследователи сделали вывод, что подобный способ поможет улавливать и контролировать все допустимые ошибки, возможные кубитами квантовых компьютеров.