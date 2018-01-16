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Российский микромотор позволит получать результаты анализов мгновенно
Российские ученые сконструировали микромоторчик, который, используя операции по выгоранию кислорода и водорода, ускоряет электролиз в 100 тыс. раз, что, в свою очередь, позволяет определить итоги медицинских анализов практически мгновенно.

Российский микромотор позволит получать результаты анализов мгновенно


Микромоторчик позволит сформировать миниатюрные лаборатории, где и будет проводиться экспресс-тест, информирует портал научного издания Sensors and Actuators B. Инженерные изыскания проводились при поддержке Российского фонда науки. Одновременно микроскопический аппарат потенциально пригоден для приборов по транспортировке инсулина и прочих лекарственных препаратов.

Принцип работы микродвигателя основан на технологии нанопузырьков, которые образуются и быстро исчезают, заставляя поршни двигаться вверх-вниз, как и в обычном двигателе. Инновационные технологии позволят узнавать результаты анализов пациентов во время приема у врача, уточняют авторы работы.
Наука / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:30
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