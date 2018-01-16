Политолог: участие в выборах является залогом выполнения государством возложенных на него функций

По мнению Гончаренко, активная гражданская позиция важна и нужна. Наличие избирателей выступает залогом выполнения возложенных на политические институты функций. При этом сам факт визита российского населения на избирательные участки свидетельствует о том, что россияне следят за сложившейся политической обстановкой, готовы повлиять на события, происходящие в России. Государство в данном случае серьёзней будет относиться к выполнению своих прямых полномочий. Гончаренко уверена, что явка на президентских выборах будет высокой.Между тем в штабе действующего президента России - Владимира Путина, было сообщено, что уже собрано необходимое количество подписей, обеспечивающее кандидату участие в предстоящих выборах.