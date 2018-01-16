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Политолог: участие в выборах является залогом выполнения государством возложенных на него функций
Политолог Оксана Гончаренко, являющаяся доцентом финансового университета при российском правительстве, в интервью журналистам «ПолитЭксперта» рассказала про культуру участия в выборах.

Политолог: участие в выборах является залогом выполнения государством возложенных на него функций

По мнению Гончаренко, активная гражданская позиция важна и нужна. Наличие избирателей выступает залогом выполнения возложенных на политические институты функций. При этом сам факт визита российского населения на избирательные участки свидетельствует о том, что россияне следят за сложившейся политической обстановкой, готовы повлиять на события, происходящие в России. Государство в данном случае серьёзней будет относиться к выполнению своих прямых полномочий. Гончаренко уверена, что явка на президентских выборах будет высокой.

Между тем в штабе действующего президента России - Владимира Путина, было сообщено, что уже собрано необходимое количество подписей, обеспечивающее кандидату участие в предстоящих выборах.
Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 15:08
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