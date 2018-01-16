Ирина Дубцова показала фото с повзрослевшим сыном

На фотоснимке Ирина Дубцова и ее сын 11-летний Артем позируют на фоне огромной конструкции в виде сердца. При этом звезда шоу-бизнеса позволяет себе подурачиться и покривляться, а сын выглядит очень серьезным. Тоже самое отметила Дубцова в комментарии к посту, написав, что ее сын взрослеет очень быстро.Стоит напомнить, что Артем появился на свет, когда Ирина Дубцова состояла в браке с Романом Черницыным, солистом группы Plazma. А спустя пару лет родители ребенка расстались. На данный момент певица в официальных отношениях ни с кем не состоит.