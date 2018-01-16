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Ирина Дубцова показала фото с повзрослевшим сыном
Известная российская певица, а также автор песен Ирина Дубцова сейчас находится на отдыхе вместе со своим сыном. О том, как они проводят время, артистка запечатлела на фото и уже успела разместить в Сети. Под публикацией знаменитость отметила, что ее наследник очень быстро повзрослел.

Ирина Дубцова показала фото с повзрослевшим сыном


На фотоснимке Ирина Дубцова и ее сын 11-летний Артем позируют на фоне огромной конструкции в виде сердца. При этом звезда шоу-бизнеса позволяет себе подурачиться и покривляться, а сын выглядит очень серьезным. Тоже самое отметила Дубцова в комментарии к посту, написав, что ее сын взрослеет очень быстро.

Стоит напомнить, что Артем появился на свет, когда Ирина Дубцова состояла в браке с Романом Черницыным, солистом группы Plazma. А спустя пару лет родители ребенка расстались. На данный момент певица в официальных отношениях ни с кем не состоит.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:20
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