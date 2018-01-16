ЦППК предоставило пользователям приложение «Расписание электричек»
Теперь российские пользователи могут воспользоваться специальным приложением от ЦППК под названием «Расписание электричек». Таким образом, вся актуальная информация о движении электричек будет у человека в смартфоне.
Представители Центрально пригородной пассажирской компании сообщают, что программа уже располагает всеми необходимыми возможностями, но несмотря на это, разработчики до сих пор пытаются совершенствовать приложение для более удобного и полезного интерфейса.
Также отмечается, что мобильное ПО очень точно высчитывает время прибытия и отправки того или иного электропоезда. Для выбора нужного транспорта можно воспользоваться подсказками системы или картой выбора маршрута.
«Расписание электричек» уже доступно в App Store и Google Play.
Представители Центрально пригородной пассажирской компании сообщают, что программа уже располагает всеми необходимыми возможностями, но несмотря на это, разработчики до сих пор пытаются совершенствовать приложение для более удобного и полезного интерфейса.
Также отмечается, что мобильное ПО очень точно высчитывает время прибытия и отправки того или иного электропоезда. Для выбора нужного транспорта можно воспользоваться подсказками системы или картой выбора маршрута.
«Расписание электричек» уже доступно в App Store и Google Play.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 14:38