ЦППК предоставило пользователям приложение «Расписание электричек»

Представители Центрально пригородной пассажирской компании сообщают, что программа уже располагает всеми необходимыми возможностями, но несмотря на это, разработчики до сих пор пытаются совершенствовать приложение для более удобного и полезного интерфейса.Также отмечается, что мобильное ПО очень точно высчитывает время прибытия и отправки того или иного электропоезда. Для выбора нужного транспорта можно воспользоваться подсказками системы или картой выбора маршрута.«Расписание электричек» уже доступно в App Store и Google Play.