Обновлённый Jeep Cherokee получил новый 2,0-литровый турбомотор

В салоне нового внедорожника появилась полностью иная компоновка центральной консоли. На выбор клиентам будет предложен мультимедийный центр с экраном диагональю 7 или 8,4 дюйма, он имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto.В моторную линейку нового Jeep Cherokee наряду с прежними силовыми агрегатами войдёт новый рядный турбированный двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 270 лошадиных сил.Внедорожник Jeep Cherokee 2019 года имеет много общего в стилистике с Jeep Compass. Автомобиль получил кузов обтекаемой формы, передняя оптика стала более компактной и современной, при этом новинка сохранила «фамильную» решётку радиатора.