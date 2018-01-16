АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Обновлённый Jeep Cherokee получил новый 2,0-литровый турбомотор
Американские разработчики продемонстрировали популярный внедорожник Jeep Cherokee новой генерации. Обновлённый автомобиль Jeep Cherokee стал весить легче на 100 кг и получил экономичный производительный двигатель.

Обновлённый Jeep Cherokee получил новый 2,0-литровый турбомотор


В салоне нового внедорожника появилась полностью иная компоновка центральной консоли. На выбор клиентам будет предложен мультимедийный центр с экраном диагональю 7 или 8,4 дюйма, он имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

В моторную линейку нового Jeep Cherokee наряду с прежними силовыми агрегатами войдёт новый рядный турбированный двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 270 лошадиных сил.

Внедорожник Jeep Cherokee 2019 года имеет много общего в стилистике с Jeep Compass. Автомобиль получил кузов обтекаемой формы, передняя оптика стала более компактной и современной, при этом новинка сохранила «фамильную» решётку радиатора.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 16:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три станции метро признаны памятниками архитектуры
Ученые: Земляне отправляют в космос неправильные
Ученые впервые воссоздали ДНК человека, умершего
Новый процесс может сократить энергетические
Искусственный интеллект сможет выражать эмоции
В Сети обнаружили данные о новом процессоре Intel
Просмотреть все новости