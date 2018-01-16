Обновлённый Jeep Cherokee получил новый 2,0-литровый турбомотор
Американские разработчики продемонстрировали популярный внедорожник Jeep Cherokee новой генерации. Обновлённый автомобиль Jeep Cherokee стал весить легче на 100 кг и получил экономичный производительный двигатель.
В салоне нового внедорожника появилась полностью иная компоновка центральной консоли. На выбор клиентам будет предложен мультимедийный центр с экраном диагональю 7 или 8,4 дюйма, он имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto.
В моторную линейку нового Jeep Cherokee наряду с прежними силовыми агрегатами войдёт новый рядный турбированный двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 270 лошадиных сил.
Внедорожник Jeep Cherokee 2019 года имеет много общего в стилистике с Jeep Compass. Автомобиль получил кузов обтекаемой формы, передняя оптика стала более компактной и современной, при этом новинка сохранила «фамильную» решётку радиатора.
В салоне нового внедорожника появилась полностью иная компоновка центральной консоли. На выбор клиентам будет предложен мультимедийный центр с экраном диагональю 7 или 8,4 дюйма, он имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto.
В моторную линейку нового Jeep Cherokee наряду с прежними силовыми агрегатами войдёт новый рядный турбированный двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 270 лошадиных сил.
Внедорожник Jeep Cherokee 2019 года имеет много общего в стилистике с Jeep Compass. Автомобиль получил кузов обтекаемой формы, передняя оптика стала более компактной и современной, при этом новинка сохранила «фамильную» решётку радиатора.
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Добавил: Алина Вчера, 16:00