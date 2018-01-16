На российский рынок поступит отечественный процессор Baikal-T1

Стоит отметить, что несмотря на высокую стоимость процессор Baikal-T1 уступает в производительности старому чипу Intel Core 2 Duo. Тем не менее, цена вопроса составит примерно 50 тысяч рублей. Но если учитывать, что до этого его стоимость находилась на уровне 200 тысяч рублей, то нынешняя цена кажется вполне приемлемой.Чип работает в одноплатной системе, которая не дополняется графическим ускорителем. Отечественное устройство можно будет включать в работу с каким-либо монитором, а роль графической системы займет сам процессор Baikal-T1. Стоит также отметить интерфейсы SATA 3.0, USB 2.0 и порт Ethernet.