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На российский рынок поступит отечественный процессор Baikal-T1
Российские инженеры создали процессор Baikal-T1, который должен через несколько месяцев появиться в продаже. Ранее устройство предлагалось только фирмам и крупным компаниям, но теперь чип предложат и физическим лицам.

На российский рынок поступит отечественный процессор Baikal-T1


Стоит отметить, что несмотря на высокую стоимость процессор Baikal-T1 уступает в производительности старому чипу Intel Core 2 Duo. Тем не менее, цена вопроса составит примерно 50 тысяч рублей. Но если учитывать, что до этого его стоимость находилась на уровне 200 тысяч рублей, то нынешняя цена кажется вполне приемлемой.

Чип работает в одноплатной системе, которая не дополняется графическим ускорителем. Отечественное устройство можно будет включать в работу с каким-либо монитором, а роль графической системы займет сам процессор Baikal-T1. Стоит также отметить интерфейсы SATA 3.0, USB 2.0 и порт Ethernet.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:45
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