Кристина Асмус выложила видео танцующего Гарика Харламова с роботом

Некоторое время назад звезда сериала “Интерны” и шоумен Гарик Харламов обзавелись новым сожителем – железным человеком, который может без чьей либо помощи передвигаться по квартире, выполнять танцевальные движения под музыку, отжиматься и быстро двигаться. Включив музыкальное сопровождение, Асмус сняла видеоролик коллективного зажигательного танца популярного комика Гарика Харламова с их новым железным «другом».А интерес кроется в том, что Харламов практически точно старался повторять движения за роботизированной игрушкой, следуя за ним по пятам под веселую музыку. Пользователи обратили внимание на то, что из них получился замечательный танцевальный дуэт, но солистом была железная игрушка, а комик на себя взял обязанности в запале и поднятии настроения всем зрителям. Большинство подчеркнули, что каждый в этой «паре» мог бы обрести поклонников, ведь интересно было наблюдать за каждым.