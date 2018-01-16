Ученые: Чихающие и кашляющие роботы больше похожи на людей

Наличие голосовых помощников позволяет сделать роботов более разговорчивыми, когда машины в состоянии отвечать на вопросы, а также поддерживать диалог. Однако эксперты из корпорации Robotics планируют сделать роботов еще более естественными, когда аппараты будут уметь кашлять или чихать в нужный момент времени.В рамках эксперимента волонтерам предлагалось оценить роботов, которые вытирали пыль. Один аппарат говорил о запыленности помещения, второй - чихал, а третий - вообще не показывал эмоций. Людям больше понравился чихающий экземпляр. В другом случае у робота сели батарейки. Один аппарат сообщил об этом устно, второй - издал звук голодного живота, а третий - не демонстрировал ничего. Волонтеры опять выбрали более естественного робота.