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Ученые: Чихающие и кашляющие роботы больше похожи на людей
Южнокорейские ученые Женского Университета Ихва и Института роботов провели исследования, установив, что кашляющие и чихающие роботы более реалистичны, чем молчаливые машины.

Ученые: Чихающие и кашляющие роботы больше похожи на людей


Наличие голосовых помощников позволяет сделать роботов более разговорчивыми, когда машины в состоянии отвечать на вопросы, а также поддерживать диалог. Однако эксперты из корпорации Robotics планируют сделать роботов еще более естественными, когда аппараты будут уметь кашлять или чихать в нужный момент времени.

В рамках эксперимента волонтерам предлагалось оценить роботов, которые вытирали пыль. Один аппарат говорил о запыленности помещения, второй - чихал, а третий - вообще не показывал эмоций. Людям больше понравился чихающий экземпляр. В другом случае у робота сели батарейки. Один аппарат сообщил об этом устно, второй - издал звук голодного живота, а третий - не демонстрировал ничего. Волонтеры опять выбрали более естественного робота.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 15:30
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