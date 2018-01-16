Климатологи: высокие струйные течения влияют на погодные изменения

В частности, речь идет о струйных течениях в слоях тропосферы, которые способны повлиять на какие-либо изменения в погоде. Это потоки воздуха, которые перемещаются на высоте от 5 до 15 километров на большой скорости.Изменения маршрутов воздушных потоков может повлечь за собой резкие перемены в погодных условиях Земли. Например, воздушное течение, направленное на север, может спровоцировать засуху в северо-западном районе Европы, и наоборот, отклонение на юг может повысить опасность возникновения пожаров в противоположной части Европы.Сообщается, что ранее климатологи не обращали внимания на резкие перепады температуры. Но в ходе изучения данных об изменениях в погоде за последние 300 лет, специалисты пришли к заключению, что катаклизмы и другие аномальные явления вызывает смена направления воздушных масс от привычных маршрутов над Атлантикой.Сейчас перед учеными стоит задача найти какой-либо способ стабилизировать потоки воздуха, что даст возможность в последствии установить контроль за изменениями в погоде.