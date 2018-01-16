В мае на рынок выйдет игровая консоль GPD Win 2

Девайс представляет собой раскладное устройство, половину которого занимает дисплей, а другую его часть клавиши для работы и для игры. За производительность будет отвечать процессор Intel Core m3-7Y30, относящийся к семейству мобильных чипов Kaby Lake. 2-ядерный чип дополнен GPU HD Graphics 615. Также имеется ОЗУ с объемом 8 Гб. Управление программным обеспечением ведется посредством использования операционной системы Windows 10 Home.Объем памяти на встроенном носителе данных M.2 2242 составляет 128 Гб. Присутствуют модемы Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n и Bluetooth 4.2, разъемы USB 3.0 Type-A, USB Type-C, интерфейс вывода графики HDMI, гнездо для наушников и ячейка для карты памяти. Автономность консоли GPD Win 2 будет обеспечена емким аккумулятором на 4,9 тысячи мАч.Пока цена девайса составляет 650 долларов.