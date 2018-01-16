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Ученые: Накопление соли в организме провоцирует слабоумие
Избыточное накопление организма солью, поступающей вместе с пищей, неизбежно приведет к развитию разных сердечно - сосудистых заболеваний, а также гипертонии и расстройству когнитивных функций.

Специалистами медицинской школы Вейлла Корнеллского университета установлено, что нарушение нормальной работы сердца тесно связано с изменениями состояния кишечной микробиоты.
Ученые: Накопление соли в организме провоцирует слабоумие


Учеными проведены эксперименты, в ходе которых грызунов кормили 24 недели пищей, содержащей высокую концентрацию соли. Одновременно велось наблюдение за параметрами кровообращения их головного мозга, с использованием МРТ. Как оказалось, по истечении 12 недель, когнитивные функции мышей подверглись незначительным нарушениям.

Обнаружено провоцирование высокосолевой диетой роста Th17-клеток, входящих в состав организма - T-хэлперов, который, в свою очередь, провоцирует появление интерлейкина-17 в плазме. Последним оказывается влияние на клетки, покрывающие в кровеносных сосудах внутреннюю поверхность. В итоге протекающих реакций, значительно понижается уровень оксида азота, обеспечивающего нормальное кровообращение.

Учеными особо отмечено, что подобные эффекты имеют обратную реакцию, в случае значительного понижения уровня соли в потребляемой пище.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 13:15
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