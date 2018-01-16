Российский смартфон BQ-6000L Aurora выходит на рынок

Новинка оснащена 8-ядерным процессором MediaTek Helio P25. Объем памяти основного запоминающего устройства составляет 4 гигабайта, а количество памяти на встроенном носителе достигает отметки в 64 Гб, но пользователь сможет увеличить данный параметр с помощью MicroSD.Дисплеем является IPS-матрица с диагональю 6 дюймов. Это полноэкранное комплектующее с разрешением 1440 х 720 пикселей. Дисплей покрыт сверху стеклом типа Gorilla Glass 3. Примечательно, что и сзади и спереди имеется по два объектива. Так в распоряжении юзера будет две основные камеры с разрешением 13 и 5 Мп, а также две фронтальные с разрешением 20 и 8 Мп. Фронтальные объективы еще активируют сканирование лица человека, чтобы обезопасить его личные данные. Управление программным обеспечением проводится в операционной среде ОС Android 7.0 Nougat.За автономность смартфона BQ-6000L Aurora станет отвечать батарея на 4010 мАч.