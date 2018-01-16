17 января Samsung представит смартфон Galaxy On7 Prime

Новый девайс от южнокорейского бренда относится к числу доступных мобильных устройств. Новинка получила металлический корпус и дактилоскопический сканер, который разработчики установили в кнопку «Home». В качестве дисплея представлена 5,5-дюймовая матрица с разрешением 1920 х 1080 пикселей, то есть Full HD.Для любителей фотографий будет предоставлена основная камера на 13 Мп и фронтальная с таким же разрешением. В «железной» основе лежит процессор Exynos 7870, оснащенный восемью ядрами. В продажу выйдет две модификации – 3/32 Гб и 4/64 Гб. Показатель встроенного носителя можно будет увеличить до 256 Гб картой памяти.Стоит также выделить модемы 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS. Для работы с программным обеспечением выбрана операционная система Android 7.1.1 Nougat.