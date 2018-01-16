Фанаты Дженнифер Лопес сравнили ее с Ким Кардашьян в рекламе джинсов Guess

По статистике модельных съемок, Дженнифер Лопес является одной из самых возрастных представительниц слабого пола, которые когда-либо были задействованы в рекламе бренда Guess. Исполнительница песен на своей странице в Instagram посвятила процессу съемок девять публикаций с фотосессией.Под постом звезда оставила комментарий, в котором рассказала, что любимому бренду она отдавала предпочтение с юности, поэтому, когда ей позвонил Пол Марчиано с просьбой стать новой моделью в рекламе Guess, ее это очень взволновало.Фанаты Джей Ло успели прокомментировать ее свежую публикацию. Множество пользователей отметили, что появление знаменитости в качестве модели для популярного бренда лишь подчеркнул ее неповторимый образ и обаяние, которые вызывают большое желание перенять неповторимый стиль. Среди поклонников нашлись и те, кто сравнил ягодицы 48-летней певицы с формами Ким Кардашьян, отметив, что фигура первой не уступает объемам второй.