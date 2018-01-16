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Visa и Dynamics представили новую платежную карту Wallet Card
В рамках уже состоявшейся выставки потребительской электроники CES-2018, представители американских компаний Visa и Dynamics продемонстрировали зрителям новую платежную карту Wallet Card. По словам разработчиков, эта платежная карта позволяет пользователю соединять сразу несколько счетов в один.

Visa и Dynamics представили новую платежную карту Wallet Card


Разработка представляет собой обычную карту, которая также оснащена цифровым дисплеем. На нем пользователь может выбрать какую-то одну из доступных карт или же ознакомиться с историей счетов и увидеть текущее положение в графе расходов и доходов. Интересно, что новая Wallet Card обладает специальной кнопкой, которая дает возможность владельцу счета предотвратить кражу денежных средств.

Устройство будет питаться встроенным аккумулятором, который в свою очередь тоже сможет заряжаться в то время, когда человек работает картой в банкомате.

Сообщается, что на потребительский рынок Wallet Card должна выйти уже в этом году.
Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 13:45
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