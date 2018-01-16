Visa и Dynamics представили новую платежную карту Wallet Card

Разработка представляет собой обычную карту, которая также оснащена цифровым дисплеем. На нем пользователь может выбрать какую-то одну из доступных карт или же ознакомиться с историей счетов и увидеть текущее положение в графе расходов и доходов. Интересно, что новая Wallet Card обладает специальной кнопкой, которая дает возможность владельцу счета предотвратить кражу денежных средств.Устройство будет питаться встроенным аккумулятором, который в свою очередь тоже сможет заряжаться в то время, когда человек работает картой в банкомате.Сообщается, что на потребительский рынок Wallet Card должна выйти уже в этом году.