Анастасия Заворотнюк трогательно поздравила дочь Анну с днем рождения
Дочь известной актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анна вчера отмечала свое 22-летие. Ради данного торжества она прилетела из США. Звездная мама успела разместить в Сети фотоснимки с праздника дочери, под которыми трогательно поздравила свою наследницу.
Анна Заворотнюк проживает и учится в США уже довольно долгое время. Однако именно расстояние не позволяет девушке часто видеться со своей мамой и братом. Ради торжества Анна все же прилетела ненадолго в Москву для того, чтобы провести время в кругу семьи.
Анна в праздновании дня рождения ограничилась походом в один из популярных ресторанов столицы в компании самых близких. Там звездное семейство хорошо провело время.
В честь дня рождения своей дочери Анастасия Заворотнюк разместила в Сети фотоснимки в виде коллажа, а под публикацией трогательно поздравила свою наследницу. В частности, актриса выразила поддержку дочери в ее начинаниях и усилиях на пути к достижению заветной мечты; оставаться такой же мудрой, умеющей дружить, любить и радоваться жизни. Также звездная мама выразила слова любви к своей дочери.
Подписчики актрисы не перестают удивляться тому, насколько сильно похожи между собой мать и дочь. Кроме того, как отметили пользователи, актриса выглядит отнюдь не старше Анны, скорее ровесницей своей дочери.
Анна Заворотнюк проживает и учится в США уже довольно долгое время. Однако именно расстояние не позволяет девушке часто видеться со своей мамой и братом. Ради торжества Анна все же прилетела ненадолго в Москву для того, чтобы провести время в кругу семьи.
Анна в праздновании дня рождения ограничилась походом в один из популярных ресторанов столицы в компании самых близких. Там звездное семейство хорошо провело время.
В честь дня рождения своей дочери Анастасия Заворотнюк разместила в Сети фотоснимки в виде коллажа, а под публикацией трогательно поздравила свою наследницу. В частности, актриса выразила поддержку дочери в ее начинаниях и усилиях на пути к достижению заветной мечты; оставаться такой же мудрой, умеющей дружить, любить и радоваться жизни. Также звездная мама выразила слова любви к своей дочери.
Подписчики актрисы не перестают удивляться тому, насколько сильно похожи между собой мать и дочь. Кроме того, как отметили пользователи, актриса выглядит отнюдь не старше Анны, скорее ровесницей своей дочери.