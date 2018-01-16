Прогнозы специалистов: Цена бензина в 2018 году вырастет всего на 2 рубля за литр
Специалисты российского рынка топлива считают, что из-за увеличения акцизов, в этом году стоимость бензина возрастет не более чем на 2 рубля за литр. Однако и это не окончательная цифра, потому что такие меры правительства имеют отложенные во времени последствия, потому цены будут расти и дальше.
Григорий Сергиенко, исполнительный директор Российского топливного союза пояснил корреспондентам причины подорожания топлива в прошедшем году. Это стало отложенным результатом событий, которое произошло годом ранее, когда повысились акцизы на бензин, считает он.
В настоящее время цена будет расти, считает Сергиенко, потому что повышается налоговое давление каждые полгода. Однако это повышение незначительно - до 1,5 рублей. Потому, по его подсчетам, цены не увеличатся более чем на 2 рубля за литр.
Григорий Сергиенко, исполнительный директор Российского топливного союза пояснил корреспондентам причины подорожания топлива в прошедшем году. Это стало отложенным результатом событий, которое произошло годом ранее, когда повысились акцизы на бензин, считает он.
В настоящее время цена будет расти, считает Сергиенко, потому что повышается налоговое давление каждые полгода. Однако это повышение незначительно - до 1,5 рублей. Потому, по его подсчетам, цены не увеличатся более чем на 2 рубля за литр.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 12:30