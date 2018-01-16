Прогнозы специалистов: Цена бензина в 2018 году вырастет всего на 2 рубля за литр

Григорий Сергиенко, исполнительный директор Российского топливного союза пояснил корреспондентам причины подорожания топлива в прошедшем году. Это стало отложенным результатом событий, которое произошло годом ранее, когда повысились акцизы на бензин, считает он.В настоящее время цена будет расти, считает Сергиенко, потому что повышается налоговое давление каждые полгода. Однако это повышение незначительно - до 1,5 рублей. Потому, по его подсчетам, цены не увеличатся более чем на 2 рубля за литр.