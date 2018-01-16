На полигоне НАМИ протестировали российский пикап Toyota Tundra 6х6 Hercules

Пикап Toyota Tundra 6х6 Hercules для России представляет собой 6-колёсный автомобиль, созданный на базе японского внедорожника. Во время тестирования Toyota Tundra 6х6 Hercules проверили на прочность. К тому же специалисты проверили подвеску и динамические характеристики автомобиля, а также машину подвергли экстремальному вождению на горной дороге.На российском рынке пикап Toyota Tundra 6х6 Hercules будет доступен по цене от 10 до 15 миллионов рублей. Официальная премьера автомобиля в Москве состоится в нынешнем году. Более подробную информацию о машине обнародуют ближе к дебюту.