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На полигоне НАМИ протестировали российский пикап Toyota Tundra 6х6 Hercules
На Дмитровском полигоне НАМИ прошли тесты автомобиля Toyota Tundra 6х6 Hercules, который будет реализовываться в России. Тестирование пикапа проводили специалисты ателье «4х4 Tundra».

На полигоне НАМИ протестировали российский пикап Toyota Tundra 6х6 Hercules


Пикап Toyota Tundra 6х6 Hercules для России представляет собой 6-колёсный автомобиль, созданный на базе японского внедорожника. Во время тестирования Toyota Tundra 6х6 Hercules проверили на прочность. К тому же специалисты проверили подвеску и динамические характеристики автомобиля, а также машину подвергли экстремальному вождению на горной дороге.

На российском рынке пикап Toyota Tundra 6х6 Hercules будет доступен по цене от 10 до 15 миллионов рублей. Официальная премьера автомобиля в Москве состоится в нынешнем году. Более подробную информацию о машине обнародуют ближе к дебюту.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 13:00
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