Коллекторы: Должники стали реже скрываться от коллекторов
По данным Росстата, доля "плохих" кредитов составляет до 30%, когда люди перекредитвываются или не платят по долгам. Однако по утверждению компаний-коллекторов, в 2017 году существенно снизился процент должников, которые скрываются от заемщиков и коллекторов.
По итогам прошедшего года россияне стали реже скрываться от кредиторов и коллекторов - пояснили прессе представители коллекторских компаний. Если в 2015 году только 30% разговаривали с представителями их компаний, то теперь половина получателей разговаривают и не скрываются.
По мнению специалистов это объясняется несколькими причинами: растущей финансовой грамотностью населения, строгим контролем со стороны государства за компаниями-коллекторами и уменьшением количества крупных кредитов. Однако сохраняется тенденция сохранения "плохих" кредитов, когда заемщики не платят проценты более трех месяцев - их объем составляет 1 трлн рублей (данные Росстата на конец осени 2017 года)
По итогам прошедшего года россияне стали реже скрываться от кредиторов и коллекторов - пояснили прессе представители коллекторских компаний. Если в 2015 году только 30% разговаривали с представителями их компаний, то теперь половина получателей разговаривают и не скрываются.
По мнению специалистов это объясняется несколькими причинами: растущей финансовой грамотностью населения, строгим контролем со стороны государства за компаниями-коллекторами и уменьшением количества крупных кредитов. Однако сохраняется тенденция сохранения "плохих" кредитов, когда заемщики не платят проценты более трех месяцев - их объем составляет 1 трлн рублей (данные Росстата на конец осени 2017 года)
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Добавил: Valeriy Сегодня, 12:00