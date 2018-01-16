Коллекторы: Должники стали реже скрываться от коллекторов

По итогам прошедшего года россияне стали реже скрываться от кредиторов и коллекторов - пояснили прессе представители коллекторских компаний. Если в 2015 году только 30% разговаривали с представителями их компаний, то теперь половина получателей разговаривают и не скрываются.По мнению специалистов это объясняется несколькими причинами: растущей финансовой грамотностью населения, строгим контролем со стороны государства за компаниями-коллекторами и уменьшением количества крупных кредитов. Однако сохраняется тенденция сохранения "плохих" кредитов, когда заемщики не платят проценты более трех месяцев - их объем составляет 1 трлн рублей (данные Росстата на конец осени 2017 года)