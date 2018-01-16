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Росздравнадзор: В России снизились цены на жизненно важные лекарства
Список ЖНВЛП, утвержденный Минздравом, с 2018 года расширен на более чем 70 лекарственных препаратов, в том числе для льготных категорий населения.

За прошедший год, при существенном падении реальной зарплаты, снизились цены на некоторые отечественные лекарственные препараты. Эксперты из Росздравнадзор называют уменьшение цен за прошлый год не менее чем на 2%. Препараты ценой свыше 500 рублей потеряли 1% своей стоимости.

Учитывая предыдущий рост цен с 2014 года, такая тенденция вселяет оптимизм, считают чиновники Минздрава. По мнению специалистов ведомства, это произошло благодаря госрегулированию цен на лекарства и огромной работе медицинского ведомства, усилению работы фискальной службы.

Росздравнадзор: В России снизились цены на жизненно важные лекарства
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:45
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