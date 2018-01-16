АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Опубликованы фотографии серийного внедорожника Jeep Grand Commander
Компания Chrysler в ближайшее время представит внедорожник Jeep Grand Commander. Накануне в сеть интернета выложили первые фотографии автомобиля Jeep Grand Commander без камуфляжа.

Опубликованы фотографии серийного внедорожника Jeep Grand Commander


Внедорожник Jeep Grand Commander разработан на базе концептуальной модели Yuntu, представленного весной прошлого года в Шанхае. Официальная презентация серийной модификации Jeep Grand Commander ожидается в этом году на автосалоне в Пекине.

На обнародованных фотографиях видно, что серийная версия Jeep Grand Commander существенно отличается от прототипа. Автомобиль получил «приземлённые» фары головного света, упрощенные задние фонари и иные бамперы.

Габариты нового внедорожника составляют 4 873/1 892/1 738 мм, при колёсной базе 2 800 мм. Jeep Grand Commander на рынке появится в 5- и 7-местном исполнении. В качестве силовой установки автомобиля выступит турбомотор ёмкостью 2,0 литра производительностью 234 или 265 лошадиных сил. Внедорожник будет доступен с полноприводной системой.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликованы фотографии серийного внедорожника
Прогнозы специалистов: Цена бензина в 2018 году
Внедорожник DW Hower H3 пользуется хорошим
Коллекторы: Должники стали реже скрываться от
Росздравнадзор: В России снизились цены на
Опубликованы фотографии Кіа Forte 2019 года с
Просмотреть все новости