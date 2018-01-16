Опубликованы фотографии серийного внедорожника Jeep Grand Commander

Внедорожник Jeep Grand Commander разработан на базе концептуальной модели Yuntu, представленного весной прошлого года в Шанхае. Официальная презентация серийной модификации Jeep Grand Commander ожидается в этом году на автосалоне в Пекине.На обнародованных фотографиях видно, что серийная версия Jeep Grand Commander существенно отличается от прототипа. Автомобиль получил «приземлённые» фары головного света, упрощенные задние фонари и иные бамперы.Габариты нового внедорожника составляют 4 873/1 892/1 738 мм, при колёсной базе 2 800 мм. Jeep Grand Commander на рынке появится в 5- и 7-местном исполнении. В качестве силовой установки автомобиля выступит турбомотор ёмкостью 2,0 литра производительностью 234 или 265 лошадиных сил. Внедорожник будет доступен с полноприводной системой.