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Внедорожник DW Hower H3 пользуется хорошим спросом в России
Внедорожник DW Hower H3 в России пользуется хорошим спросом. С сентября по декабрь 2017 года россияне приобрели 1 364 автомобиля DW Hower H3.

Внедорожник DW Hower H3 пользуется хорошим спросом в России


Крупноузловая сборка внедорожников DW Hower H3 налажена в городе Михайловске на заводе «Ставрополь Авто». У российских дилеров автомобили DW Hower H3 появились в продаже осенью 2017 года. Внедорожник DW Hower H3 в настоящее время можно приобрести в 55 российских городах.

В России стоимость самой доступной версии внедорожника DW Hower H3 стартует от 990 000 рублей. За эти деньги россияне смогут приобрести автомобиль с турбомотором Mitsubishi ёмкостью 2,0 литра производительностью 150 лошадиных сил, он работает в паре с «механикой» на 6 ступеней.

Базовая модификация автомобиля оснащена двумя подушками безопасности, задним приводом, системой контроля давления в шинах, противозаносной системой, климат-контролем, аудиосистемой и системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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