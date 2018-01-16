Внедорожник DW Hower H3 пользуется хорошим спросом в России

Крупноузловая сборка внедорожников DW Hower H3 налажена в городе Михайловске на заводе «Ставрополь Авто». У российских дилеров автомобили DW Hower H3 появились в продаже осенью 2017 года. Внедорожник DW Hower H3 в настоящее время можно приобрести в 55 российских городах.В России стоимость самой доступной версии внедорожника DW Hower H3 стартует от 990 000 рублей. За эти деньги россияне смогут приобрести автомобиль с турбомотором Mitsubishi ёмкостью 2,0 литра производительностью 150 лошадиных сил, он работает в паре с «механикой» на 6 ступеней.Базовая модификация автомобиля оснащена двумя подушками безопасности, задним приводом, системой контроля давления в шинах, противозаносной системой, климат-контролем, аудиосистемой и системой «ЭРА-ГЛОНАСС».