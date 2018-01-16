Опубликованы фотографии Кіа Forte 2019 года с автосалона в Детройте

На опубликованных фотографиях видно, что Кіа Forte 2019 года получил видоизменённый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, другие фары головного света, переработанную решётку радиатора, новый задний бампер в стиле Kia Stinger и светодиодные фонари соединённые между собой пластиковой вставкой.В салоне Кіа Forte 2019 года произошли кардинальные изменения. В частности, здесь появился спортивный руль такой же, как у модели Stinger, современная передняя панель с округлыми вентиляционными дефлекторами и доработанный блок управления климатом.