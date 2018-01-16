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Опубликованы фотографии Кіа Forte 2019 года с автосалона в Детройте
На автосалон в Детройте южнокорейские производители привезли седан Кіа Forte 2019 модельного года, который в России реализуется под названием Kia Cerato. Накануне в интернет выложили первые снимки нового автомобиля Кіа Forte, сделанного на площадке автосалона.

Опубликованы фотографии Кіа Forte 2019 года с автосалона в Детройте


На опубликованных фотографиях видно, что Кіа Forte 2019 года получил видоизменённый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, другие фары головного света, переработанную решётку радиатора, новый задний бампер в стиле Kia Stinger и светодиодные фонари соединённые между собой пластиковой вставкой.

В салоне Кіа Forte 2019 года произошли кардинальные изменения. В частности, здесь появился спортивный руль такой же, как у модели Stinger, современная передняя панель с округлыми вентиляционными дефлекторами и доработанный блок управления климатом.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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