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В США невеста утопила жениха за неприличное предложение
Для жительницы США предложение ее жениха насчет секса втроем стало последней каплей: женщина утопила лодку вместе со своим бойфрендом.
В США невеста утопила жениха за неприличное предложение


37-летняя подозреваемая родилась в Латвии. В своем преступлении она созналась полицейским. Более того, она рассказала, что давно уже подумывала об убийстве, чтобы разом избавиться и от жениха и от его неуемного сексуального аппетита.

Когда 46-летний любовник предложил заняться сексом втроем, терпение латышки лопнуло. Во время отдыха на реке Гудзон она вытащила пробку из резиновой лодки жениха, а затем отправила его поплавать. Заполнившись водой, лодка затонула вместе с отдыхающим в ней любвеобильным бойфрендом.

Судьи дали женщине, по мнению родных погибшего, слишком мягкий приговор – четыре года заключения.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:15
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