В США невеста утопила жениха за неприличное предложение

37-летняя подозреваемая родилась в Латвии. В своем преступлении она созналась полицейским. Более того, она рассказала, что давно уже подумывала об убийстве, чтобы разом избавиться и от жениха и от его неуемного сексуального аппетита.Когда 46-летний любовник предложил заняться сексом втроем, терпение латышки лопнуло. Во время отдыха на реке Гудзон она вытащила пробку из резиновой лодки жениха, а затем отправила его поплавать. Заполнившись водой, лодка затонула вместе с отдыхающим в ней любвеобильным бойфрендом.Судьи дали женщине, по мнению родных погибшего, слишком мягкий приговор – четыре года заключения.