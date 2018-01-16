Алеся Кафельникова появилась на обложке журнала и рассказала, что состоит в группе анонимных наркоманов

В феврале будет доступен в продаже новый выпуск издания «Tatler» с Кафельниковой на обложке. Там модель обширно ответила на вопросы прессы: разрыв с Pharaon, группа анонимных наркоманов, анорексия.Кафельникова вновь активничает в соцсетях. Намедни откровенно рассказала о непростом для нее ушедшем годе, когда она несколько месяцев была буквально в заточении. И лишь с помощью близких модели вновь удалось вернуться к съемкам. Их она и благодарит в посте к анонсу журнала за веру в нее.Конечно, общественное мнение ее тоже интересовало: Алеся спросила у подписчиков, какое производит впечатление с обложки. Фанаты поспешили ее поддержать, посоветовали слушать сердце и не скрывать талантов.