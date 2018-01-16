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Алеся Кафельникова появилась на обложке журнала и рассказала, что состоит в группе анонимных наркоманов
Алеся Кафельникова долго отсутствовала в светском мире. Совсем недавно дочь теннисиста с мировым именем Евгения Кафельникова дала большое интервью глянцевому журналу «Tatler».
Алеся Кафельникова появилась на обложке журнала и рассказала, что состоит в группе анонимных наркоманов


В феврале будет доступен в продаже новый выпуск издания «Tatler» с Кафельниковой на обложке. Там модель обширно ответила на вопросы прессы: разрыв с Pharaon, группа анонимных наркоманов, анорексия.

Кафельникова вновь активничает в соцсетях. Намедни откровенно рассказала о непростом для нее ушедшем годе, когда она несколько месяцев была буквально в заточении. И лишь с помощью близких модели вновь удалось вернуться к съемкам. Их она и благодарит в посте к анонсу журнала за веру в нее.

Конечно, общественное мнение ее тоже интересовало: Алеся спросила у подписчиков, какое производит впечатление с обложки. Фанаты поспешили ее поддержать, посоветовали слушать сердце и не скрывать талантов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:45
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